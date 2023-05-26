«Братьев Супер Марио в кино» уже можно посмотреть на стримингах

24 мая состоялся цифровой релиз фильма «Братья Супер Марио в кино», повествующий о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи. Герои открывают портал в подземный город, где должны вызволить плененную принцессу Пич и сразиться с заклятым врагом Боузером.