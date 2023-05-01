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Сегодня, 15:20

«Братья Супер Марио в кино» станут первыми миллиардерами 2023 года

Георгий Амиян
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино».
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Аналитика Deadline считают, что мультфильм «Братья Супер Марио в кино» либо уже собрал миллиард долларов в мировом прокате, либо соберет к понедельнику.

К вечеру пятницы сборы картины составили $ 970 млн. При этом в прокат некоторых стран мультфильм вышел только в прошедший четверг — например, Японии и Кореи.

Киноадаптация игр Nintendo уже стала самым кассово успешным фильмом 2023 года.

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