«Братья Супер Марио в кино» станут первыми миллиардерами 2023 года

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Аналитика Deadline считают, что мультфильм «Братья Супер Марио в кино» либо уже собрал миллиард долларов в мировом прокате, либо соберет к понедельнику.
К вечеру пятницы сборы картины составили $ 970 млн. При этом в прокат некоторых стран мультфильм вышел только в прошедший четверг — например, Японии и Кореи.
Киноадаптация игр Nintendo уже стала самым кассово успешным фильмом 2023 года.
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