Брэд Питт раскрыл детали грядущего фильма о «Формуле-1»

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На минувших выходных голливудский актер был замечен на Гран-при Великобритании. Перед началом соревнований в интервью Sky Sports Брэд Питт рассказал, что в новой картине перевоплотится в персонажа, который участвовал в гонках в 90-х, но ушел из спорта после серьезной аварии. Его друга, который вдохновит главного героя вернуться в качестве наставника, сыграет оскароносный испанец Хавьер Бардем, а восходящую звезду «Формулы-1» — британец Демсон Идрис («Снегопад»).
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