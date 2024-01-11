Кто снялся в современной экранизации «Бременских музыкантов»

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1 января прошла премьера фильма Алексея Нужного «Бременские музыканты». Проект представляет собой адаптацию советского музыкального рисованного мультфильма 1969 года.

В картине снялись Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Роман Курцын (Пес), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел), Сергей Бурунов (Король), Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Гениальный Сыщик) и Юлия Пересильд (мама Трубадура).

Ранее Сергей Бурунов рассказал, почему не хотел сниматься в экранизации «Бременских музыкантов».