Брендан Фрейзер взял «Оскар» за лучшую мужскую роль

Брендан Фрейзер эффектно вернулся в киноиндустрию, получив одну из главных наград премии «Оскар-2023». Актер обошел Остина Батлера, Колина Фаррелла, Пола Мескала и Билла Найи.

Звезда фильмов «Джордж из джунглей», «Мумия», «Путешествие к Центру Земли» вновь поднялся на пьедестал, на этот раз за статуэткой за лучшую мужскую роль. Несправедливо попав в блэклист «Золотого глобуса» и продюсеров Голливуда (как выяснилось позже, из-за домогательств тогдашнего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипа Берка), лишь в 2022 году он вернулся в главной роли в драме «Кит». Образ 270-килограммового профессора Чарли в депрессии оказался ему особенно близок, ведь за годы забвения актер сильно изменился внешне и подвергался насмешкам и осуждению за лишний вес.

До признания на премии «Оскар» за роль в фильме «Кит» Брендон Фрейзер был удостоен наград Гильдии актеров Америки и жюри премии «Выбор критиков».