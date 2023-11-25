Бри Ларсон рассказала, получит ли сериал «Уроки химии» второй сезон

В интервью TheWrap Бри Ларсон рассказала, что, несмотря на то, что у нее есть свое видение продолжения сериала «Уроки химии», на данный момент она не знает, получит ли сериал второй сезон: «О, боже, у меня большое воображение, поэтому я вполне могу себе это представить, но меня никто об этом не спрашивал, так что я не знаю».

В мини-сериале Apple TV+ Бри Ларсон сыграла Элизабет Зотт. После увольнения с должности лаборанта героиня стала ведущей кулинарного шоу «Ужин в шесть», в котором поднимала не только гастрономические, но и научные темы.