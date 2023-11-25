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Бри Ларсон рассказала, получит ли сериал «Уроки химии» второй сезон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Бри Ларсон рассказала, получит ли сериал «Уроки химии» второй сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Уроки химии»
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В интервью TheWrap Бри Ларсон рассказала, что, несмотря на то, что у нее есть свое видение продолжения сериала «Уроки химии», на данный момент она не знает, получит ли сериал второй сезон: «О, боже, у меня большое воображение, поэтому я вполне могу себе это представить, но меня никто об этом не спрашивал, так что я не знаю».

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В мини-сериале Apple TV+ Бри Ларсон сыграла Элизабет Зотт. После увольнения с должности лаборанта героиня стала ведущей кулинарного шоу «Ужин в шесть», в котором поднимала не только гастрономические, но и научные темы.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Капитан Марвел&raquo;. Не только Капитан Марвел. 5 лучших ролей Бри Ларсон
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