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23 октября, 18:45

Бри Ларсон разочаровалась в Капитане Марвел после токсичной реакции зрителей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Капитан Марвел».
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Недавно в книге MCU: The Reign of Marvel Studios объяснили, почему Гильермо дель Торо не снял сериал о Халке, а еще рассказали о разочаровании Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс. После выхода фильма «Капитан Марвел» в 2019 году многие зрители не оценили экранного воплощения супергероини. Особо радикальные из них даже требовали замены актрисы.

В преддверии выхода фильма «Марвелы» («Капитан Марвел 2») одна из авторов книги Джоанна Робинсон в подкасте The Watch снова подняла тему непринятия Бри Ларсон аудиторией кинокомиксов: «Не знаю, была ли Бри Ларсон неподходящей актрисой на эту роль, но из-за токсичной реакции она больше не хочет играть Кэрол Дэнверс».

Актерский состав «Марвелов» тоже столкнулся с негативными комментариями еще до выхода фильма. Но, возможно, зрители изменят свое мнение на премьере картины 10 ноября.

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