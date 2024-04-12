Netflix представил трейлер 3 сезона «Бриджертонов»

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Бриджертонов». Действие проекта разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главные герои сериала стремятся найти любовь в высшем свете.

Продолжение «Бриджертонов» сосредоточится на Пенелопе (Никола Коклан), которая, узнав о разговоре Колина с друзьями (он признался, что никогда не женится на героине), приняла твердое решение выйти замуж за другого.

В третий сезон войдет восемь эпизодов. Первые четыре серии выйдут 16 мая, а премьера второй половины сезона пройдет 13 июня.