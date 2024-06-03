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Бриджертоны 3 сезон вторая часть: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

Вышел трейлер второй части 3 сезона «Бриджертонов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бриджертоны»
Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»
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Netflix опубликовал трейлер второй части третьего сезона «Бриджертонов», в котором показана реакция высшего общества на новость о помолвке Колина и Пенелопы. Героиня, наконец, добилась заветной цели и боится раскрыть Колину свой главный секрет: она и есть таинственная леди Уислдаун, публикующая разоблачающие фельетоны.

В проекте снялись Никола Кохлан, Люк Ньютон, Рут Геммелль, Джонатан Бейли, Клаудия Джесси, Аджоа Андох, Симон Эшли, Чаритра Чандран и Ханна Додд.

Вторая часть третьего сезона «Бриджертонов» выйдет на платформе Netflix 13 июня.

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