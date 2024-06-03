Вышел трейлер второй части 3 сезона «Бриджертонов»

Netflix опубликовал трейлер второй части третьего сезона «Бриджертонов», в котором показана реакция высшего общества на новость о помолвке Колина и Пенелопы. Героиня, наконец, добилась заветной цели и боится раскрыть Колину свой главный секрет: она и есть таинственная леди Уислдаун, публикующая разоблачающие фельетоны.

В проекте снялись Никола Кохлан, Люк Ньютон, Рут Геммелль, Джонатан Бейли, Клаудия Джесси, Аджоа Андох, Симон Эшли, Чаритра Чандран и Ханна Додд.

Вторая часть третьего сезона «Бриджертонов» выйдет на платформе Netflix 13 июня.