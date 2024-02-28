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Бриджит Джонс 4: анонс фильма, Рене Зеллвегер, съемки, актеры
Фильмы и сериалы

28 февраля, 21:05

1 мин.

Рене Зеллвегер вернется к роли журналистки Бриджит Джонс

Стало известно, когда начнутся съемки четвертого фильма о Бриджит Джонс
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3».
Фото Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3»
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Как сообщает британское издание Daily Mail, актриса Рене Зеллвегер вернется к роли журналистки Бриджит Джонс в четвертый раз. На данный момент идет подготовка к съемкам, которые, скорее всего, начнутся в мае.

Также ожидается, что к своим ролям вернутся Хью Грант и Колин Ферт.

Картина «Дневник Бриджит Джонс» вышла в 2001 году, сиквел истории «Бриджит Джонс: Грани разумного» — в 2004-ом, а премьера третьей части прошла в 2016 году. Последний на данный момент фильм о Бриджит Джонс закончился тем, что героиня попала в сложное положение, пытаясь понять, кто отец ее будущего ребенка.

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