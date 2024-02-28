Как сообщает британское издание Daily Mail, актриса Рене Зеллвегер вернется к роли журналистки Бриджит Джонс в четвертый раз. На данный момент идет подготовка к съемкам, которые, скорее всего, начнутся в мае.

Также ожидается, что к своим ролям вернутся Хью Грант и Колин Ферт.

Картина «Дневник Бриджит Джонс» вышла в 2001 году, сиквел истории «Бриджит Джонс: Грани разумного» — в 2004-ом, а премьера третьей части прошла в 2016 году. Последний на данный момент фильм о Бриджит Джонс закончился тем, что героиня попала в сложное положение, пытаясь понять, кто отец ее будущего ребенка.