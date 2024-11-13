Вышел первый трейлер фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Читайте нас в

Universal Pictures опубликовал трейлер фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». К главной роли вернется Рене Зеллвегер. Режиссером картины выступил Майкл Моррис, известный по работе над такими проектами, как «Карточный домик» и «13 причин почему».

По сюжету нового проекта главная героиня Бриджит Джонс влюбляется в парня намного младше себя.

Кто снялся в фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

В проекте снялись Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Эмма Томпсон, Хью Грант, Айла Фишер, Чиветель Эджиофор, Джеймс Кэллис, Ширли Хендерсон, Джоанна Скэнлэн и Джим Бродбент.

Трейлер фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Когда выйдет фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Картина «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в зарубежный прокат 13 февраля 2025 года, а также на платформе Peacock.

Ранее мы рассказывали, когда выйдет сиквел «Чумовой пятницы» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан.