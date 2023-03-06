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Сегодня, 15:30

Брюс Уиллис впервые, после объявления о болезни, появился на публике

Ольга Стрельникова
Фото Кадр из фильма
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Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как его бывшей супругой Деми Мур была озвучена информация о болезни актера. Об этом сообщает издание the Voice Magazine.

Как отмечает окружение Брюса Уиллиса, он больше времени стал проводить с близкими людьми. Так, на днях актера заметили на прогулке с парой друзей в Калифорнии.

Напомним, что ранее у звезды «Крепкого орешка» была диагностирована лобно-височная деменция, иначе называемая болезнью Пика.

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