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Бугония фильм: дата выхода, Йоргос Лантимос — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стала известна дата выхода нового фильма Йоргоса Лантимоса «Бугония»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Виды доброты»
Фото Кадр из фильма «Виды доброты»
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В преддверии премьеры фильма Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» стала известна дата релиза его новой картины «Бугония», в которой так же, как и в случае с грядущим проектом, снялись Эмма Стоун и Джесси Племонс.

По сюжету нового фильма создателя «Бедных-несчастных» главные герои похищают генерального директора крупной компании, думая, что она инопланетянка, цель которой — уничтожить нашу планету.

«Бугония» основана на южно-корейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!» 2003 года.

Премьера картины запланирована на 7 ноября 2025 года.

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