Эмма Стоун и Джесси Племонс сыграют в новой драме Йоргоса Лантимоса

Издание Variety сообщает, что Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») работает над картиной «Бугония», главные роли в которой сыграют Эмма Стоун и Джесси Племонс.

Сюжет будущего фильма сосредоточен на двух молодых людях, которые похищают генерального директора крупной компании. Главные герои думают, что она инопланетянка, цель которой в том, чтобы уничтожить нашу планету.

Сценарий «Бугонии» написал Уилл Трэйси («Наследники»). Проект Йоргоса Лантимоса основан на южно-корейской научно-фантастической комедии 2003 года «Спасти зеленую планету!».

Кинокомпания Focus Features (подразделение студии Universal Pictures) получила права на распространение проекта в США. Universal Pictures выступит дистрибьютором фильма по всему миру, за исключением Кореи, где его выпустит CJ ENM — дистрибьютор оскароносных «Паразитов».

«Йоргос Лантимос — кинематографический провидец с уникальным стилем, который покорил зрителей по всему миру. Мы очень рады возможности сотрудничать с ним, Эммой и невероятными командами из Element, Square Peg и CJ ENM, чтобы переосмыслить эту запутанную и мрачно-забавную историю», — заявил председатель Focus Features Питер Куявский.

Ближайшая премьера Йоргоса Лантимоса — картина «Виды доброты», премьера которой запланирована на 21 июня. Как и в грядущей «Бугонии», среди актерского состава этого фильма — Эмма Стоун и Джесси Племонс.