Объявлен кастинг в новую адаптацию «Буратино» Игоря Волошина

НМГ Кинопрокат объявил кастинг в фильм Игоря Волошина («Повелитель ветра») «Буратино». Получить роль и присоединиться к звездному касту может каждый. Для участия нужно записать и выложить видео с танцем из роликов-примеров под предложенный трек до 29 сентября. Узнать подробные условия можно в официальной группе НМГ Кинопроката в социальной сети «ВКонтакте».

Кто снимется в фильме «Буратино»