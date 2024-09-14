Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Буратино фильм 2024: кастинг, актерский состав
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Объявлен кастинг в новую адаптацию «Буратино» Игоря Волошина

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Постер фильма «Буратино»
Фото НМГ Кинопрокат
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

НМГ Кинопрокат объявил кастинг в фильм Игоря Волошина («Повелитель ветра») «Буратино». Получить роль и присоединиться к звездному касту может каждый. Для участия нужно записать и выложить видео с танцем из роликов-примеров под предложенный трек до 29 сентября. Узнать подробные условия можно в официальной группе НМГ Кинопроката в социальной сети «ВКонтакте».

Кто снимется в фильме «Буратино»

  • Виталия Корниенко — Буратино;

  • Александр Яценко — Папа Карло;

  • Анастасия Талызина — Мальвина;

  • Степан Белозеров — Пьеро;

  • Марк Эйдельштейн — Артемон;

  • Александр Петров — Кот Базилио;

  • Виктория Исакова — Лиса Алиса;

  • Рузиль Минекаев — Арлекин;

  • Федор Бондарчук — Карабас Барабас.

Российские экранизации сказок и&nbsp;мультфильмов. 5 современных киноадаптаций мультфильмов и сказок

Фильмы
Новости холдинга
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
NL Times узнал о причине отмены Нидерландами поставки ПВО Patriot Киеву
В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ у границ страны
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ