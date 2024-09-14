Объявлен кастинг в новую адаптацию «Буратино» Игоря Волошина

Сегодня, 14:00
НМГ Кинопрокат объявил кастинг в фильм Игоря Волошина («Повелитель ветра») «Буратино». Получить роль и присоединиться к звездному касту может каждый. Для участия нужно записать и выложить видео с танцем из роликов-примеров под предложенный трек до 29 сентября. Узнать подробные условия можно в официальной группе НМГ Кинопроката в социальной сети «ВКонтакте».
Александр Яценко — Папа Карло;
Анастасия Талызина — Мальвина;
Степан Белозеров — Пьеро;
Марк Эйдельштейн — Артемон;
Александр Петров — Кот Базилио;
Виктория Исакова — Лиса Алиса;
Рузиль Минекаев — Арлекин;
Федор Бондарчук — Карабас Барабас.