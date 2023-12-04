Сергей Бурунов — о сериале «Слово пацана»: «Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении»

Российский актер Сергей Бурунов рассказал, что думает о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он восхитился сценарием ленты и отметил, что не увидел там ни малейшей фальши.

«Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», — сказал Бурунов в шоу «Кстати» для «VK Клипов».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным сериалом ноября 2023 года. Проект переместился в рейтинге «250 лучших сериалов» на «Кинопоиске» с 9-го на 4-е место и даже оставил позади культовые сериалы «Офис», «Сопрано» и «Друзья».

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