Опубликован трейлер фильма «Царевна-лягушка»

Опубликован трейлер фильма «Царевна-лягушка» от режиссера Александра Амирова («Решала: Брат»). По сюжету проекта лягушка, живущая в пруду городского парка, любит смотреть фильмы в кинотеатре. Однажды увидев на большом экране историю удивительного превращения подобной себе в прекрасную девушку, лягушка отправляется на поиски волшебной стрелы.

Кто снялся в фильме «Царевна-лягушка»

В картине снялись Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Жанна Маркевич и Кирилл «Батишта» Петров.

Трейлер фильма «Царевна-лягушка»

Когда выйдет фильм «Царевна-лягушка»

Премьера фильма «Царевна-лягушка» пройдет 6 марта.