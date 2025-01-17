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Царевна-лягушка фильм 2025: трейлер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:05

1 мин.

Опубликован трейлер фильма «Царевна-лягушка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Царевна-лягушка», реж. Александр Амиров / «Наше Кино»
Фото Кадр из фильма «Царевна-лягушка», реж. Александр Амиров / «Наше Кино»
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Опубликован трейлер фильма «Царевна-лягушка» от режиссера Александра Амирова («Решала: Брат»). По сюжету проекта лягушка, живущая в пруду городского парка, любит смотреть фильмы в кинотеатре. Однажды увидев на большом экране историю удивительного превращения подобной себе в прекрасную девушку, лягушка отправляется на поиски волшебной стрелы.

Кто снялся в фильме «Царевна-лягушка»

В картине снялись Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Жанна Маркевич и Кирилл «Батишта» Петров.

Трейлер фильма «Царевна-лягушка»

Когда выйдет фильм «Царевна-лягушка»

Премьера фильма «Царевна-лягушка» пройдет 6 марта.

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