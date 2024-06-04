Стартовали съемки фильма «Чебурашка 2»

Независимая студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» объявили о начале работы над фильмом «Чебурашка 2». Как и в случае первой части, режиссером сиквела выступит Дмитрий Дьяченко («День радио»).

Действие «Чебурашки 2» развернется спустя год после событий первого фильма. Чебурашка переживает период взросления, чем совсем не упрощает жизнь Гены. Главный герой проявляет склонность к излишней самостоятельности, а порой даже начинает хулиганить.

В сиквеле сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и Ольга Кузьмина.

Первые кадры

Фото Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Премьера «Чебурашки 2» состоится 1 января 2026 года.