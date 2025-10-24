Видео
Человек-бензопила фильм история Резе: критика и рейтинг Rotten Tomatoes
Фильмы и сериалы

24 октября, 17:05

1 мин.

Критики высоко оценили новый фильм по «Человеку-бензопиле»

Кристина Гергис
Автор
Кадр из фильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», реж. Тацуя Есихара, Shueisha, MAPPA
Фото Кадр из фильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», реж. Тацуя Есихара, Shueisha, MAPPA

Продолжение культового аниме «Человек-бензопила» дебютирует на большом экране. Полнометражный фильм — прямое продолжение аниме. Он экранизирует следующие главы манги и расскажет о новом женском персонаже, который появился в последней серии первого сезона.

Человек-бензопила: История Рэдзэ, аниме.Вышел новый трейлер аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ»

Сюжет сосредоточен вокруг взаимоотношений человека-бензопилы Дэндзи и таинственной официантки Резе. Главный герой лишь жаждет любви, а потому с головой погружается в новые романтические приключения, даже не подозревая о том, что девушка — таинственный шпион СССР и демон-бомба в одном лице.

Лента «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» уже вышла в зарубежном прокате и быстро покорила вершины чартов. На платформе Rotten Tomatoes шоу набрало 100 процентов от критиков и 99 процентов от зрителей. «Это один из лучших фильмов в недавнем поколении аниме-телерасширений, и его горько-сладкая история любви подростков, безусловно, достаточно сильна, чтобы заставить вас плакать», — пишет критик IndieWire об «Истории Резе».

Премьера в России состоится 30 октября. Фильм будет показан по системе предсеансового обслуживания.

Премьеры аниме осень 2025: главные новинки и&nbsp;онгоинги.Главные аниме осеннего сезона 2025: календарь премьер и онгоингов

Фильмы
