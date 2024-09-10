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Человек-паук 4 с Томом Холландом: что известно — кто будет режиссером
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Стало известно, кто может стать режиссером «Человека-паука 4» с Томом Холландом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
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Режиссером четвертой части «Человека-паука» может стать Дестин Дэниел Креттон, известный по работе над фильмом «Шан-Чи и легенда десяти колец». На данный момент с постановщиком ведутся переговоры.

Ранее Креттон должен был работать над «Мстителями: Династией Канга», но покинул проект в 2023 году. Позже режиссер приступил к созданию сериала Marvel «Чудо-человек», главные роли в котором сыграют Бен Кингсли и Яхья Абдул-Матин II.

Креттон также рассчитывает снять сиквел фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», но сейчас создание «Человека-паука 4» находится в приоритете.

К роли Питера Паркера в новой части вернется Том Холланд. Последний вышедший фильм о дружелюбном соседе «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым в 2021 году.

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