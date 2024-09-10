Стало известно, кто может стать режиссером «Человека-паука 4» с Томом Холландом

Режиссером четвертой части «Человека-паука» может стать Дестин Дэниел Креттон, известный по работе над фильмом «Шан-Чи и легенда десяти колец». На данный момент с постановщиком ведутся переговоры.

Ранее Креттон должен был работать над «Мстителями: Династией Канга», но покинул проект в 2023 году. Позже режиссер приступил к созданию сериала Marvel «Чудо-человек», главные роли в котором сыграют Бен Кингсли и Яхья Абдул-Матин II.

Креттон также рассчитывает снять сиквел фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», но сейчас создание «Человека-паука 4» находится в приоритете.

К роли Питера Паркера в новой части вернется Том Холланд. Последний вышедший фильм о дружелюбном соседе «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым в 2021 году.