Чарли Кокс не появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

В подкасте Phase Hero Чарли Кокс рассказал, что Сорвиголова не появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

Адвокат из Адской кухни защищал Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Камео Сорвиголовы означало, что теперь персонаж официально часть MCU, ведь до этого супергероя поклонники могли наблюдать только в сериале Netflix.

Если Мэтт Мердок существует во вселенной Человека-паука, а проблем у дружелюбного соседа становится все больше, фанаты предполагали, что возвращение Сорвиголовы в новой главе истории совершенно логично.

«Я знаю, что все думают, что я в «Человеке-пауке», потому что снимаюсь в Лондоне, но это не так. Я не снимаюсь в «Человеке-пауке», — опроверг актер слухи.

В «Совершенно новом дне» Марк Руффало вернется к роли Халка. Кроме того, в фильме появятся суперзлодей Скорпион (Майкл Мэндо) и Каратель (Джон Бернтал).

Где Сорвиголову точно стоит ожидать, так это в сериале Disney+ «Рожденный заново», дата выхода продолжения которого недавно стала известна.