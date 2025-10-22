Видео
Человек-паук Совершенно новый день: Чарли Кокс камео, Сорвиголова
Фильмы и сериалы

22 октября, 14:45

1 мин.

Чарли Кокс не появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television
Фото Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television

В подкасте Phase Hero Чарли Кокс рассказал, что Сорвиголова не появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

Человек-паук 2, фильм, Тоби Магуайр.Хронология «Человека-паука»: в каком порядке смотреть все фильмы и мультфильмы

Адвокат из Адской кухни защищал Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Камео Сорвиголовы означало, что теперь персонаж официально часть MCU, ведь до этого супергероя поклонники могли наблюдать только в сериале Netflix.

Если Мэтт Мердок существует во вселенной Человека-паука, а проблем у дружелюбного соседа становится все больше, фанаты предполагали, что возвращение Сорвиголовы в новой главе истории совершенно логично.

«Я знаю, что все думают, что я в «Человеке-пауке», потому что снимаюсь в Лондоне, но это не так. Я не снимаюсь в «Человеке-пауке», — опроверг актер слухи.

В «Совершенно новом дне» Марк Руффало вернется к роли Халка. Кроме того, в фильме появятся суперзлодей Скорпион (Майкл Мэндо) и Каратель (Джон Бернтал).

Где Сорвиголову точно стоит ожидать, так это в сериале Disney+ «Рожденный заново», дата выхода продолжения которого недавно стала известна.

Человек-Паук Совершенно новый день 2026: сюжет, актеры, слухи, дата выхода.Что известно о фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»: последние новости и слухи

