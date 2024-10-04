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Чем мы заняты в тени 6 сезон: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:50

1 мин.

Вышел трейлер 6 сезона сериала «Чем мы заняты в тени»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени»
Фото Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени»
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FX Networks опубликовал трейлер финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Проект рассказывает о вампирах (а также об одном энергетическом вампире и фамильяре), которые пытаются адаптироваться к современной реальности.

В шестом сезоне к Нандору, Ласло, Наде, Гильермо и Колину Робинсону присоединяется вампир Джерри, пробудившийся на пару десятков лет позже, чем ожидал.

В сериале снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш и Кристен Шаал.

Трейлер 6-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»

Дата выхода 6 сезона сериала «Чем мы заняты в тени»

Премьера финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени» пройдет 21 октября.

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