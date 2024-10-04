Вышел трейлер 6 сезона сериала «Чем мы заняты в тени»

Сегодня, 15:50
FX Networks опубликовал трейлер финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Проект рассказывает о вампирах (а также об одном энергетическом вампире и фамильяре), которые пытаются адаптироваться к современной реальности.
В шестом сезоне к Нандору, Ласло, Наде, Гильермо и Колину Робинсону присоединяется вампир Джерри, пробудившийся на пару десятков лет позже, чем ожидал.
В сериале снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш и Кристен Шаал.
Премьера финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени» пройдет 21 октября.