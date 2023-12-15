Чем закончились истории героев книги «Слово пацана» Роберта Гараева

Популярность документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» журналиста Роберта Гараева вышла на новый уровень после выхода сериала Жоры Крыжовникова.

Ее мгновенно раскупили, и на данный момент все желающие почитать о казанском феномене уличных банд могут оформить только предзаказ книги.

Впрочем, в начале следующего года издательство Individuum планирует выпустить еще 16 000 экземпляров «Слова пацана».

Недавно стало известно, что создатели «Слова пацана» пересняли финальную серию, потому что захотели закончить историю иначе. Новой даты релиза восьмого эпизода пока нет, но мы можем рассказать, как завершились истории героев книги.

Роберт Гараев делит историю «казанского феномена» на три фазы: первая о зарождении культуры банд, вторая — об их расцвете (когда казанцы могли частично контролировать Москву и Санкт-Петербург). Третья фаза сосредоточена на формировании нового криминального поколения.

В «Слове пацана» Гараев рассказывает о терапевтическом значении книги. Вспоминая свое прошлое и рассказывая истории людей с похожим опытом, ему удалось прийти к исцелению от психологических травм, вызванных повседневным насилием, на котором держалась местная иерархия.

Чем закончились истории героев книги

В документальной книге Роберт Гараев пролил свет на непроговоренные истории. Например, один из героев «Слова пацана» прошел трансформацию из уличного пацана в милиционера, а затем — в журналиста и сценариста, работавшего над такими проектами, как «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Но по большей части бывшие уличные пацаны стали таксистами или строителями. С судимостью трудно найти работу, кроме того, негласное правило группировок состоит в том, что отошедшие от дел не могут работать в государственных учреждениях и силовых структурах.

Еще автор «Слова пацана» уточнил, что некоторые герои не хотели бы, чтобы в книге назывались их имена, потому что «большая часть из них все же реализовались в жизни».