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Черное зеркало 7 сезон: тизер и актеры, дата выхода — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

1 мин.

Вышел тизер 7 сезона «Черного зеркала»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Час дьявола»
Фото Кадр из сериала «Час дьявола»
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Netflix показал тизер седьмого сезона сериала «Черное зеркало», в котором представил актерский состав продолжения проекта.

В новых эпизодах сыграют Эмма Коррин («Корона», «Дэдпул и Росомаха»), Аквафина («Шан-Чи и легенда Десяти колец», «Прощание»), Питер Капальди («Доктор Кто», «Час дьявола»), Рашида Джонс («Укрытие», «Веб-терапия»), Пол Джаматти («Иллюзионист», «Оставленные») и многие другие.

В седьмой сезон «Черного зеркала» войдет шесть эпизодов. Премьера продолжения проекта запланирована на 2025 год.

Тизер 7-го сезона сериала «Черное зеркало»

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