Приключенческое фэнтези «Чертов камень» выйдет в российских кинотеатрах 30 января

Читайте нас в

30 января в российский прокат выйдет картина режиссера Арсения Гончукова («Район тьмы. Хроники повседневного зла») «Чертов камень». По сюжету во вресмя велопрогулки пятеро подруг внезапно перемещаются в волшебный лес. Чтобы вернуться домой, им предстоит объединить усилия и противостоять силам зла.

«Мы много работали и очень старались — снимали эффектно, красиво, изобретательно. Наши актеры выложились на полную», — рассказал Арсений Гончуков.

Кто снялся в фильме «Чертов камень»

В картине снялись Валерий Кухарешин, Галина Стаханова, Александрина Олексюк, Ника Фисенко, Виталина Фисенко, Афина Лукиди, Ангелина Эдвардс, Иван Рысин, Влад Окропиридзе и Александр Коротков.