Четвертый сезон «Настоящего детектива» показал лучший рейтинг в истории сериала

Сегодня, 20:15
На платформе Max стартовал четвертый сезон «Настоящего детектива», получивший подзаголовок «Страна ночи».
Среди всех выходивших ранее сезонов новые эпизоды с Джоди Фостер и Кали Рейс показали лучший рейтинг в истории сериала, обогнав даже культовый первый сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном.
Правда ненамного (у первого сезона «Настоящего детектива» был рейтинг 91%, а у «Страны ночи» — 92%, но все равно показательно). К примеру, третий сезон проекта получил рейтинг 84%.
На данный момент успело выйти два эпизода, а премьера следующей серии «Страны ночи» пройдет 28 января.