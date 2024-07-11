Где смотреть сериал «Чистые»

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24 июня состоялась премьера первого сезона сериала Николая Хомерики «Чистые» о куртизанках, которые мечтают обрести свободу. Автором сценария проекта выступил Александр Родионов.
«Эта история — о человеческих пороках и грехах, которые, я бы сказал, не поменялись даже с ходом истории: спустя сто лет люди так же стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями», — считает постановщик.
В «Чистых» снялись Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.
Еще до премьеры первого сезона, 18 июня, стало известно, что сериал «Чистые» продлен на второй сезон.
Все серии многосерийного проекта «Чистые» выходят на платформе Wink. Сейчас к просмотру доступны пять эпизодов. Следующая, шестая серия выйдет 22 июля. Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.