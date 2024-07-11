Кто снялся в сериале «Чистые»

Сегодня, 14:45
На платформе Wink вышли первые четыре эпизода первого сезона сериала «Чистые» — о куртизанках, стремящихся к свободе. Режиссером проекта выступил Николай Хомерики, а сценарий сериала написал Александр Родионов. Рассказываем об актерском составе сериала.
Софья Синицына — Ксения;
Виктория Исакова — Матушка (Анна Константиновна Чубинова);
Федор Бондарчук — Отец;
Даниил Воробьев — Иуда Сильцын (отец Вениамина);
Никита Кологривый — Клоп (бандит);
Марк Эйдельштейн — Вениамин Сильцын (18-летний гимназист);
Риналь Мухаметов — Дмитрий Александрович;
Борис Каморзин — Спирович;
Евгений Харитонов — Какирев;