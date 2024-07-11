Кто снялся в сериале «Чистые»

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На платформе Wink вышли первые четыре эпизода первого сезона сериала «Чистые» — о куртизанках, стремящихся к свободе. Режиссером проекта выступил Николай Хомерики, а сценарий сериала написал Александр Родионов. Рассказываем об актерском составе сериала.

Кто снялся в сериале «Чистые»

Диана Милютина — Стеша;

Софья Синицына — Ксения;

Виктория Исакова — Матушка (Анна Константиновна Чубинова);

Федор Бондарчук — Отец;

Даниил Воробьев — Иуда Сильцын (отец Вениамина);

Никита Кологривый — Клоп (бандит);

Марк Эйдельштейн — Вениамин Сильцын (18-летний гимназист);

Риналь Мухаметов — Дмитрий Александрович;

Борис Каморзин — Спирович;

Евгений Харитонов — Какирев;

Трейлер сериала «Чистые»