Завершились съемки сериала «Чистые» с Федором Бондарчуком и Никитой Кологривым

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В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки восьмисерийной драмы «Чистые». Режиссером проекта выступил Николай Хомерики, работавший над такими проектами, как «Спасти единственного сына» и «Море волнуется раз».

Действие сериала «Чистые» развернется в Российской империи начала XX века. Сюжет проекта будет сосредоточен на двух девушках, работающих в подпольном доме терпимости.

В «Чистых» снялись Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

Кадры сериала «Чистые»

Фото онлайн-кинотеатр Wink

Фото онлайн-кинотеатр Wink

Фото онлайн-кинотеатр Wink

Фото онлайн-кинотеатр Wink

Премьера сериала «Чистые» пройдет в этом году на платформе Wink. Однако точная дата релиза пока неизвестна.