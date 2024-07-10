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Чистые сериал 2024: дата выхода и расписание серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Сериал «Чистые»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чистые»
Фото Кадр из сериала «Чистые»
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На платформе Wink вышли первые четыре эпизода сериала «Чистые» о куртизанках, борющихся за счастье в дореволюционном Петербурге.

Режиссером проекта выступил Николай Хомерики («Спасти единственного сына»), а сценарий сериала написал Александр Родионов («Море волнуется раз»).

В «Чистых» снялись Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

Расписание релиза эпизодов сериала «Чистые»

1 серия 24 июня
2 серия 24 июня
3 серия 1 июля
4 серия 8 июля
5 серия 11 июля
6 серия 22 июля
7 серия 29 июля
8 серия 5 августа
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