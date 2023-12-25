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Что, если 2 сезон, Marvel: расписание серий, трейлер, сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:35

1 мин.

Расписание выхода второго сезона анимационного сериала Marvel «Что, если?»

На Disney+ стартовал второй сезон анимационного сериала «Что, если?»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Что, если?»
Фото Кадр из сериала «Что, если?»
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На Disney+ стартовал второй сезон анимационного сериала «Что, если?», в котором исследуются неочевидные варианты истории MCU.

Все проекты Marvel связаны между собой. «Что, если?» получил свое развитие после открытия мультивселенной в финале первого сезона «Локи».

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С тех пор в сериале показываются альтернативные версии известных событий из фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Названия эпизодов второго сезона «Что, если?»

  • «Что, если... Небула присоединилась бы к Корпусу Нова?»
  • «Что, если... Питер Квилл напал бы на Величайших героев Земли?»
  • «Что, если... Хэппи Хоган спас бы Рождество?»
  • «Что, если... Железный человек влетел бы в Грандмастера?»
  • «Что, если... Капитан Картер сразилась бы с «Крушителем «Гидры»?»
  • «Что, если... Каххори изменила бы мир?»
  • «Что, если... Хела нашла бы Десять колец?»
  • «Что, если... Мстители собрались бы в 1602 году?»
  • «Что, если... Верховный Стрэндж вмешался бы?»

Расписание выхода серий

Эпизод 1 22 декабря
Эпизод 2 23 декабря
Эпизод 3 24 декабря
Эпизод 4 25 декабря
Эпизод 5 26 декабря
Эпизод 6 27 декабря
Эпизод 7 28 декабря
Эпизод 8 29 декабря
Эпизод 9 30 декабря

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