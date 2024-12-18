Дата выхода 3-го сезона сериала Marvel «Что, если?»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 15:00
22 декабря на платформе Disney+ пройдет премьера третьего и финального сезона сериала Marvel «Что, если?». Анимационный проект исследует альтернативные версии известных событий MCU.
В третьем сезоне создатели сериала попытались ответить на вопросы, что если Красный страж помешал бы Зимнему солдату, или что если ведьма Агата Харкнесс отправилась бы в Голливуд?
Что, если... Агата отправилась бы в Голливуд?
Что, если... Красный страж помешал бы Зимнему солдату?
Что, если... Говард-утка женился бы?
Что, если... Пробуждение уничтожило бы Землю?
Что, если... 1872 год?
Что, если... Наблюдатель исчез бы?
Что, если... Что, если?
|1 серия
|22 декабря
|2 серия
|23 декабря
|3 серия
|24 декабря
|4 серия
|25 декабря
|5 серия
|26 декабря
|6 серия
|27 декабря
|7 серия
|28 декабря
|8 серия
|29 декабря