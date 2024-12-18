Дата выхода 3-го сезона сериала Marvel «Что, если?»: расписание релиза эпизодов

22 декабря на платформе Disney+ пройдет премьера третьего и финального сезона сериала Marvel «Что, если?». Анимационный проект исследует альтернативные версии известных событий MCU.

В третьем сезоне создатели сериала попытались ответить на вопросы, что если Красный страж помешал бы Зимнему солдату, или что если ведьма Агата Харкнесс отправилась бы в Голливуд?

Что, если... Халк сразился бы с Меха-Мстителями?

Что, если... Агата отправилась бы в Голливуд?

Что, если... Красный страж помешал бы Зимнему солдату?

Что, если... Говард-утка женился бы?

Что, если... Пробуждение уничтожило бы Землю?

Что, если... 1872 год?

Что, если... Наблюдатель исчез бы?