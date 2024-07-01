Что смотреть в кино на этой неделе: список фильмов

1 июля, 23:40
Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: фэнтези, приключения.
Режиссер: Алексей Попогребский.
В главных ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Канада.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Крис Нэш.
В главных ролях: Райан Баррет, Андреа Павловиц, Камерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.
Рейтинг IMDb: 5.9.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: драма, фантастика.
Режиссер: Дмитрий Моисеев.
В главных ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: США, Германия.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Режиссер: Джордан Скотт.
В главных ролях: Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.9.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: боевик, комедия, приключения.
Режиссер: Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер.
В главных ролях: Джесси Айзенберг, Райли Кио, Кристоф Заяц-Денек, Нэйтан Зеллнер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.8.
Рейтинг IMDb: 5.5.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: США, Таиланд.
Жанр: ужасы, боевик, триллер.
Режиссер: Джеймс Крок.
В главных ролях: Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колеби, Келли Б. Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Австрия, Швейцария, Германия, Люксембург.
Жанр: драма, биография, история.
Режиссер: Маргарете фон Тротта.
В главных ролях: Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Бэзил Айденбенц, Луна Ведлер.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.2.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: приключения.
Режиссер: Зак Уорд.
В главных ролях: Джеймс Хун, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Испания.
Жанр: комедия, детектив.
Режиссер: Хуана Масиас.
В главных ролях: Инма Куэста, Диего Мартин, Сара Саламо, Альфонсо Бассаве, Пере Понсе.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.3.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Италия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Лука Кальвани.
В главных ролях: Лука Кальвани, Франческо Чампи, Анна Сафрончик, Марта Дзоффоли, Элена Ди Чокко.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Испания, Аргентина.
Жанр: ужасы, триллер, драма.
Режиссер: Анхелес Эрнандес.
В главных ролях: Уго Сильва, Зои Арнао, Серджо Кастелланос, Ирена Монтала, Мария Рибера.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.7.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Индия, США.
Жанр: боевик, криминал.
Режиссер: Никхил Бхат.
В главных ролях: Лакш Лалвани, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаухан, Ашиш Видьятхи.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.8.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Южная Корея.
Жанр: мультфильм, приключения, детский.
Режиссер: Чон Гиль-хун.
В главных ролях: Ким Со-ен, Ли Юн-хи, Ким Ын-а, Чон Хэ-ри, Ли Джи-хен.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Германия.
Жанр: комедия, семейный.
Режиссер: Экрем Эргюн.
В главных ролях: Серкан Кая, Фелицитас Волль, Макс Гирман, Оливер Кориттке, Лукас Херцог.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.1.
Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.
Страна: Франция.
Жанр: комедия.
Режиссер: Лоранс Арне.
В главных ролях: Лоранс Арне, Дэни Бун, Янник Шуара, Оскар Копп, Мелвин Нкоси.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.2.