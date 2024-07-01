Что смотреть в кино на этой неделе: список фильмов

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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Самая большая луна

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения.

Режиссер: Алексей Попогребский.

В главных ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Нежить ( In a Violent Nature )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Канада.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Крис Нэш.

В главных ролях: Райан Баррет, Андреа Павловиц, Камерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.

Рейтинг IMDb: 5.9.

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Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: драма, фантастика.

Режиссер: Дмитрий Моисеев.

В главных ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Город страха ( A Sacrifice )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: США, Германия.

Жанр: триллер, драма, детектив.

Режиссер: Джордан Скотт.

В главных ролях: Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.9.

Лохматые предки ( Sasquatch Sunset )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: боевик, комедия, приключения.

Режиссер: Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер.

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Райли Кио, Кристоф Заяц-Денек, Нэйтан Зеллнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.8.

Рейтинг IMDb: 5.5.

Ханна. В игре ( Latency )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: США, Таиланд.

Жанр: ужасы, боевик, триллер.

Режиссер: Джеймс Крок.

В главных ролях: Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колеби, Келли Б. Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Объясни мне, любовь (Ingeborg Bachmann — Reise in die Wuste)

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Австрия, Швейцария, Германия, Люксембург.

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Маргарете фон Тротта.

В главных ролях: Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Бэзил Айденбенц, Луна Ведлер.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Хранители пять королевств ( Patsy Lee & The Keepers of the 5 Kingdoms )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: приключения.

Режиссер: Зак Уорд.

В главных ролях: Джеймс Хун, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Отчаянные наследники ( El favor )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Испания.

Жанр: комедия, детектив.

Режиссер: Хуана Масиас.

В главных ролях: Инма Куэста, Диего Мартин, Сара Саламо, Альфонсо Бассаве, Пере Понсе.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.3.

Из Тосканы с любовью ( Il cacio con le pere )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Италия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Лука Кальвани.

В главных ролях: Лука Кальвани, Франческо Чампи, Анна Сафрончик, Марта Дзоффоли, Элена Ди Чокко.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Паранормальное. Маяк ( Faro )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Испания, Аргентина.

Жанр: ужасы, триллер, драма.

Режиссер: Анхелес Эрнандес.

В главных ролях: Уго Сильва, Зои Арнао, Серджо Кастелланос, Ирена Монтала, Мария Рибера.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.7.

Схватка ( Kill )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Индия, США.

Жанр: боевик, криминал.

Режиссер: Никхил Бхат.

В главных ролях: Лакш Лалвани, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаухан, Ашиш Видьятхи.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Тайная жизнь животных: Пернатые приключения ( KATURI the Movie: The Big City Adventure )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Южная Корея.

Жанр: мультфильм, приключения, детский.

Режиссер: Чон Гиль-хун.

В главных ролях: Ким Со-ен, Ли Юн-хи, Ким Ын-а, Чон Хэ-ри, Ли Джи-хен.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Самая нескучная школа ( Die (un)langweiligste Schule der Welt )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Германия.

Жанр: комедия, семейный.

Режиссер: Экрем Эргюн.

В главных ролях: Серкан Кая, Фелицитас Волль, Макс Гирман, Оливер Кориттке, Лукас Херцог.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.1.

Развеселые каникулы ( La famille Hennedricks )

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Франция.

Жанр: комедия.

Режиссер: Лоранс Арне.

В главных ролях: Лоранс Арне, Дэни Бун, Янник Шуара, Оскар Копп, Мелвин Нкоси.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.2.