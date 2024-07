Что смотреть в кино на этой неделе: список фильмов

Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, приключения.

Режиссер: Алексей Попогребский.

В главных ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

In a Violent Nature

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Канада.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Крис Нэш.

В главных ролях: Райан Баррет, Андреа Павловиц, Камерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: драма, фантастика.

Режиссер: Дмитрий Моисеев.

В главных ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: США, Германия.

Жанр: триллер, драма, детектив.

Режиссер: Джордан Скотт.

В главных ролях: Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.9.

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: боевик, комедия, приключения.

Режиссер: Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер.

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Райли Кио, Кристоф Заяц-Денек, Нэйтан Зеллнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.8.

Рейтинг IMDb: 5.5.

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: США, Таиланд.

Жанр: ужасы, боевик, триллер.

Режиссер: Джеймс Крок.

В главных ролях: Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колеби, Келли Б. Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Объясни мне, любовь (Ingeborg Bachmann — Reise in die Wuste)

Дата выхода в России: 4 июля 2024 года.

Страна: Австрия, Швейцария, Германия, Люксембург.

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Маргарете фон Тротта.

В главных ролях: Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Бэзил Айденбенц, Луна Ведлер.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Patsy Lee & The Keepers of the 5 Kingdoms