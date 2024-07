Что смотреть в кино на этой неделе: список фильмов

Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Тай Уэст.

В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.9.

We Need to Talk About Kevin