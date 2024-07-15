Афиша кино 15-21 июля: что смотреть на этой неделе

Сегодня, 22:00
Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Казахстан.
Жанр: ужасы, фантастика.
Режиссер: Куаныш Бейсек.
В главных ролях: Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: —.
После страшной трагедии, случившейся с молодой девушкой из отдаленного аула, все причастные к преступлению начинают умирать при мистических обстоятельствах.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Австрия, Германия.
Жанр: драма, ужасы.
Режиссер: Северин Фиала, Вероника Франц.
В главных ролях: Аня Пляшг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1.
Рейтинг IMDb: 6.7.
После замужества Агнесс сталкивается с изоляцией и непониманием окружающих. Дойдя до крайней степени отчаяния, она решается на ужасный поступок.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: боевик.
Режиссер: Скотт Вейнтроб.
В главных ролях: Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Талия Ассераф, Андреа Гарофало.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.7.
Рейтинг IMDb: 6.2.
Бывшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Чтобы спасти единственного человека, который для нее важен, ей предстоит бороться с полицией и преступным миром.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Мишель Шумахер.
В главных ролях: Дж.К. Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.9.
Рейтинг IMDb: 4.9.
Миранда, пережившая страшную трагедию, вынуждена столкнуться с новым испытанием: она становится целью серийного убийцы.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Алексей Пиманов.
В главных ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Сын олигарха прожигает отцовские деньги и любит вступать в нестандартные споры. Один из них радикальным образом меняет его жизнь.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, биография.
Режиссер: Томас К. Нэппер.
В главных ролях: Хейли Беннетт, Лео Сутер, Бен Майлз, Наташа О'Кифф, Том Стерридж.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 7.8.
Потеряв мужа, Барба-Николь Клико решает продолжать его дело.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Режиссер: Питер Фачинелли, Ник Лион.
В главных ролях: Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Эшер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.2.
Семья попадает в смертельную ловушку бушующего лесного пожара.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Памела Адлон.
В главных ролях: Илана Глейзер, Мишель Бюто, Хасан Минхадж, Джон Кэрролл Линч, Стефан Джеймс.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Главная героиня Иден пытается справиться с незапланированной беременностью.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Индонезия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Кимо Стамбол.
В главных ролях: Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдхан, Гиулио Паренкуан.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.7.
После пропажи ребенка на месте его исчезновения находят необычную куклу. С ее помощью, если верить местным преданиям, можно открыть дверь в мир мертвых.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Дания.
Жанр: ужасы, триллер, детектив.
Режиссер: Кари Виде.
В главных ролях: Зои Брайан Херц, Аугуст Картер, Стран Эзги Бенли, Мартин Готтшальк Аскгледе, Оливер Ду.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.4.
Пережив клиническую смерть, Лулу начинает чувствовать, что за ней следят. Вместе с парнем, способным видеть призраков, главная героиня пытается разобраться в том, кто ее преследует.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Италия.
Жанр: драма.
Режиссер: Джиневра Эльканн.
В главных ролях: Грета Скакки, Дэнни Хьюстон, Валерия Голино, Риккардо Скамарчо, Альба Рорвахер.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.6.
Жители Рима пытаются справиться с аномальной январской жарой и внутренними противоречиями.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: комедия, семейный.
Режиссер: Бриттани Мэдлин Дэниелс.
В главных ролях: Эштин Бестеда, Коулмэн Кристиан, Джоди Доусон, Алекса Фельдман, Макс Герстенберг.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.3.
Школьники спасают город от злобной владелицы бумажной фабрики.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Китай.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, фантастика.
Режиссер: Ван Юньфэй.
В главных ролях: Нин Ян, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу, Янь Мэмэ.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.5.
Вундеркинд Бо и его друзья отправляются на поиски похищенных сокровищ.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Таиланд.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Криангкрай Монвичит.
В главных ролях: Анярин Тератхананпат, Акара Амарттаякул, Амена Пинит, Марика Пэкиатчалорн, Тхити Рхуморн.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.3.
Семью Вина преследуют страшные джинны. В надежде спастись, он вместе с близкими переезжает в отдаленную южную провинцию.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Индия.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Ананд Тивари.
В главных ролях: Вики Каушал, Трипти Димри, Эмми Вирк, Неха Дхупия, Анания Пандей.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
История непредсказуемой динамики любовного треугольника.
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Испания.
Жанр: приключения.
Режиссер: Потото Диес.
В главных ролях: Кармен Тельес, Марио Альварес, Лаурентино Гарридо, Альваро Аче.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.4.
Бесстрашный и своенравный детеныш северной рыси раскрывает секреты лесной жизни.