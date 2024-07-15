Афиша кино 15-21 июля: что смотреть на этой неделе

Читайте нас в

Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Дастур

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Казахстан.

Жанр: ужасы, фантастика.

Режиссер: Куаныш Бейсек.

В главных ролях: Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: —.

После страшной трагедии, случившейся с молодой девушкой из отдаленного аула, все причастные к преступлению начинают умирать при мистических обстоятельствах.

Одержимая ( Des Teufels Bad )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Австрия, Германия.

Жанр: драма, ужасы.

Режиссер: Северин Фиала, Вероника Франц.

В главных ролях: Аня Пляшг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1.

Рейтинг IMDb: 6.7.

После замужества Агнесс сталкивается с изоляцией и непониманием окружающих. Дойдя до крайней степени отчаяния, она решается на ужасный поступок.

Эффект парадокса ( Paradox Effect )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: боевик.

Режиссер: Скотт Вейнтроб.

В главных ролях: Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Талия Ассераф, Андреа Гарофало.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4.7.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Бывшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Чтобы спасти единственного человека, который для нее важен, ей предстоит бороться с полицией и преступным миром.

Тебе не убежать ( You Can't Run Forever )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма.

Режиссер: Мишель Шумахер.

В главных ролях: Дж.К. Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4.9.

Рейтинг IMDb: 4.9.

Миранда, пережившая страшную трагедию, вынуждена столкнуться с новым испытанием: она становится целью серийного убийцы.

Водитель-олигарх

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Алексей Пиманов.

В главных ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Сын олигарха прожигает отцовские деньги и любит вступать в нестандартные споры. Один из них радикальным образом меняет его жизнь.

Мадам Клико ( Widow Clicquot )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, биография.

Режиссер: Томас К. Нэппер.

В главных ролях: Хейли Беннетт, Лео Сутер, Бен Майлз, Наташа О'Кифф, Том Стерридж.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Потеряв мужа, Барба-Николь Клико решает продолжать его дело.

В плену огня ( On Fire )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, детектив.

Режиссер: Питер Фачинелли, Ник Лион.

В главных ролях: Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Эшер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.2.

Семья попадает в смертельную ловушку бушующего лесного пожара.

Нежданчик ( Babes )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Памела Адлон.

В главных ролях: Илана Глейзер, Мишель Бюто, Хасан Минхадж, Джон Кэрролл Линч, Стефан Джеймс.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Главная героиня Иден пытается справиться с незапланированной беременностью.

Кукла: Зарождение зла ( Jailangkung Sandekala )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Индонезия.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Кимо Стамбол.

В главных ролях: Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдхан, Гиулио Паренкуан.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.7.

После пропажи ребенка на месте его исчезновения находят необычную куклу. С ее помощью, если верить местным преданиям, можно открыть дверь в мир мертвых.

Паранойя ( Paranoia )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Дания.

Жанр: ужасы, триллер, детектив.

Режиссер: Кари Виде.

В главных ролях: Зои Брайан Херц, Аугуст Картер, Стран Эзги Бенли, Мартин Готтшальк Аскгледе, Оливер Ду.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.4.

Пережив клиническую смерть, Лулу начинает чувствовать, что за ней следят. Вместе с парнем, способным видеть призраков, главная героиня пытается разобраться в том, кто ее преследует.

Я же говорила ( Te l'avevo detto )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Италия.

Жанр: драма.

Режиссер: Джиневра Эльканн.

В главных ролях: Грета Скакки, Дэнни Хьюстон, Валерия Голино, Риккардо Скамарчо, Альба Рорвахер.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.6.

Жители Рима пытаются справиться с аномальной январской жарой и внутренними противоречиями.

Летние каникулы, или Как спасти город ( Little Heroes )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия, семейный.

Режиссер: Бриттани Мэдлин Дэниелс.

В главных ролях: Эштин Бестеда, Коулмэн Кристиан, Джоди Доусон, Алекса Фельдман, Макс Герстенберг.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 8.3.

Школьники спасают город от злобной владелицы бумажной фабрики.

Как найти сокровища ( Feng le! Gui bao zhi san xing duo bao )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Китай.

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, фантастика.

Режиссер: Ван Юньфэй.

В главных ролях: Нин Ян, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу, Янь Мэмэ.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.5.

Вундеркинд Бо и его друзья отправляются на поиски похищенных сокровищ.

Проклятие Джинна ( Khong Khaek )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Таиланд.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Криангкрай Монвичит.

В главных ролях: Анярин Тератхананпат, Акара Амарттаякул, Амена Пинит, Марика Пэкиатчалорн, Тхити Рхуморн.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.3.

Семью Вина преследуют страшные джинны. В надежде спастись, он вместе с близкими переезжает в отдаленную южную провинцию.

Плохие новости ( Bad Newz )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Индия.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Ананд Тивари.

В главных ролях: Вики Каушал, Трипти Димри, Эмми Вирк, Неха Дхупия, Анания Пандей.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

История непредсказуемой динамики любовного треугольника.

Линцесса. Тайны леса ( Lincessa. Los silencios del bosque )

Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.

Страна: Испания.

Жанр: приключения.

Режиссер: Потото Диес.

В главных ролях: Кармен Тельес, Марио Альварес, Лаурентино Гарридо, Альваро Аче.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.4.

Бесстрашный и своенравный детеныш северной рыси раскрывает секреты лесной жизни.