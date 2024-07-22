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Что идет в кино сегодня: премьеры 22-28 июля — Собиратель душ, Таинственный лес
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

4 мин.

Афиша кино 22-28 июля: что смотреть на этой неделе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»
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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Какой сериал посмотреть: подборка интересных сериалов&nbsp;&mdash; выбор редакции Стиля жизни. Выбор редакции: 7 сериалов, которые мы не устаем пересматривать

Собиратель душ (Longlegs)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Канада, США.
Жанр: ужасы, триллер, детектив.
Режиссер: Осгуд Перкинс.
В главных ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 7.2.

Агент ФБР пытается поймать маньяка, который убивает целые семьи.

&laquo;Собиратель душ&raquo;: что известно о&nbsp;хорроре с&nbsp;Николасом Кейджем и&nbsp;Майкой Монро. «Собиратель душ»: что известно о хорроре с Николасом Кейджем и Майкой Монро

Заклятье: Слуши Сатаны (Pengabdi Setan)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Индонезия, Южная Корея.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Джоко Анвар.
В главных ролях: Тара Басро, Бронт Паларае, Димас Адитья, Энди Арфиан, Насар Аннуз.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.
Рейтинг IMDb: 6.5.

Детей посещает неупокоенный дух умершей матери.

Список подозреваемых (Cemiterio)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив.
Режиссер: Азиф Акбар.
В главных ролях: Брайан Ван Холт, Мэл Гибсон, Фифти Сент, Нора Зеетнер, Уэстон Кейдж.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.6.
Рейтинг IMDb: 4.1.

Агенты ФБР и полиция разыскивают убийцу, на счету которого одиннадцать жертв.

В потоке трех стихий

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: драма, спорт, детектив.
Режиссер: Ирина Гобозашвили.
В главных ролях: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.

Спортсмен, переживающий период карьерного кризиса, получает неожиданное предложение.

Таинственный лес (Loop Track)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Новая Зеландия.
Жанр: триллер.
Режиссер: Томас Сэйнсбери.
В главных ролях: Томас Сэйнсбери, Ноа Кэмпбелл, Таванда Маниймо, Кейт Симмондс, Хэйден Дж. Уил.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.4.
Рейтинг IMDb: 5.8.

Путешествие по лесу оборачивается для Иэна борьбой за выживание.

Схватка (Kill)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Индия, США.
Жанр: боевик, криминал.
Режиссер: Никхил Бхат.
В главных ролях: Лакш Лалвани, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаухан, Ашиш Видьятхи.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.0.

Амрит стремится спасти свою возлюбленную и пассажиров поезда.

Побег из лабиринта времени (Boonie Bears: Time Twist)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Китай.
Жанр: мультфильм, приключения, фантастика.
Режиссер: Линь Хуэйда.
В главных ролях: Тань Сяо, Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Чжан Мин.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 7.4.

Лесоруб отправляется в фантастическое путешествие, чтобы спасти своих друзей.

Хвостатый переполох (Dogeu deijeu)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Южная Корея.
Жанр: комедия, драма.
Режиссер: Ким Дон-мин.
В главных ролях: Юн Е-джон, Ким Юн-джин, Ю Хэ-джин, Чон Сон-хва, Ким Со-хен.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 7.1.

Молодая женщина заботится о бездомных собаках, и это приводит к конфликту с ее домовладельцем.

Мир в моей голове (Yumiui sepodeul deo mubi)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Южная Корея.
Жанр: мультфильм, комедия, мелодрама, фантастика.
Режиссер: Ким Да-хи.
В главных ролях: Юн А-ен, Щин Бом-щик, Сон Ха-рим, Чон Джэ-хон, Ан Со-и.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.3.

Офисная сотрудница учится жить в гармонии с собственными эмоциями и стремится реализовать свои писательские амбиции.

Моя семья (Treasure)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Германия, Франция.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Юлия фон Хайнц.
В главных ролях: Лина Данэм, Стивен Фрай, Андре Хеннике, Збигнев Замаховский, Томаш Влосок.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.6.

Журналистка хочет разобраться в прошлом, чтобы понять себя и свою семью.

Каспер и пираты (Pluft)

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.
Страна: Бразилия.
Жанр: фэнтези, комедия, семейный.
Режиссер: Розани Свартман.
В главных ролях: Николас Крус, Жулиану Казарре, Лола Белли, Артур Агиар, Лукас Селлз.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.3.

Мальчик-привидение защищает свой дом и спасает подругу.

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