Афиша кино 22-28 июля: что смотреть на этой неделе

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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Собиратель душ ( Longlegs )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Канада, США.

Жанр: ужасы, триллер, детектив.

Режиссер: Осгуд Перкинс.

В главных ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Агент ФБР пытается поймать маньяка, который убивает целые семьи.

Заклятье: Слуши Сатаны ( Pengabdi Setan )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Индонезия, Южная Корея.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Джоко Анвар.

В главных ролях: Тара Басро, Бронт Паларае, Димас Адитья, Энди Арфиан, Насар Аннуз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Детей посещает неупокоенный дух умершей матери.

Список подозреваемых ( Cemiterio )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив.

Режиссер: Азиф Акбар.

В главных ролях: Брайан Ван Холт, Мэл Гибсон, Фифти Сент, Нора Зеетнер, Уэстон Кейдж.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4.6.

Рейтинг IMDb: 4.1.

Агенты ФБР и полиция разыскивают убийцу, на счету которого одиннадцать жертв.

В потоке трех стихий

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: драма, спорт, детектив.

Режиссер: Ирина Гобозашвили.

В главных ролях: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Спортсмен, переживающий период карьерного кризиса, получает неожиданное предложение.

Таинственный лес ( Loop Track )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Новая Зеландия.

Жанр: триллер.

Режиссер: Томас Сэйнсбери.

В главных ролях: Томас Сэйнсбери, Ноа Кэмпбелл, Таванда Маниймо, Кейт Симмондс, Хэйден Дж. Уил.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.4.

Рейтинг IMDb: 5.8.

Путешествие по лесу оборачивается для Иэна борьбой за выживание.

Схватка ( Kill )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Индия, США.

Жанр: боевик, криминал.

Режиссер: Никхил Бхат.

В главных ролях: Лакш Лалвани, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаухан, Ашиш Видьятхи.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Амрит стремится спасти свою возлюбленную и пассажиров поезда.

Побег из лабиринта времени ( Boonie Bears: Time Twist )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Китай.

Жанр: мультфильм, приключения, фантастика.

Режиссер: Линь Хуэйда.

В главных ролях: Тань Сяо, Чжан Бинцзюнь, Чжан Вэй, Чжан Мин.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Лесоруб отправляется в фантастическое путешествие, чтобы спасти своих друзей.

Хвостатый переполох ( Dogeu deijeu )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Южная Корея.

Жанр: комедия, драма.

Режиссер: Ким Дон-мин.

В главных ролях: Юн Е-джон, Ким Юн-джин, Ю Хэ-джин, Чон Сон-хва, Ким Со-хен.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Молодая женщина заботится о бездомных собаках, и это приводит к конфликту с ее домовладельцем.

Мир в моей голове ( Yumiui sepodeul deo mubi )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Южная Корея.

Жанр: мультфильм, комедия, мелодрама, фантастика.

Режиссер: Ким Да-хи.

В главных ролях: Юн А-ен, Щин Бом-щик, Сон Ха-рим, Чон Джэ-хон, Ан Со-и.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.3.

Офисная сотрудница учится жить в гармонии с собственными эмоциями и стремится реализовать свои писательские амбиции.

Моя семья ( Treasure )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Германия, Франция.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Юлия фон Хайнц.

В главных ролях: Лина Данэм, Стивен Фрай, Андре Хеннике, Збигнев Замаховский, Томаш Влосок.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Журналистка хочет разобраться в прошлом, чтобы понять себя и свою семью.

Каспер и пираты ( Pluft )

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года.

Страна: Бразилия.

Жанр: фэнтези, комедия, семейный.

Режиссер: Розани Свартман.

В главных ролях: Николас Крус, Жулиану Казарре, Лола Белли, Артур Агиар, Лукас Селлз.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 8.3.