Сегодня, 13:30
Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: музыка, драма.
Режиссер: Тим Саттон.
В главных ролях: Колсон Бэйкер, Мэдди Хассон, Скут Макнэри, Меган Фокс, Руби Роуз.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4.
Рейтинг IMDb: 4.6.
Рэп-рок-звезда впадает в глубокое отчаяние, вытащить из которого может только настоящее творчество.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: криминал, триллер.
Режиссер: Дэн Браун.
В главных ролях: Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Крэйиш.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.
Рейтинг IMDb: 5.9.
Свидетели джекпота в 156 миллионов стремятся заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Франция, Италия, Германия, Бельгия, Португалия.
Жанр: фантастика, драма, комедия, приключения.
Режиссер: Брюно Дюмон.
В главных ролях: Лина Кудри, Анамария Вартоломеи, Камилль Коттен, Фабрис Лукини, Брэндон Влиге.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.1.
Рыбацкая деревушка становится ареной битвы инопланетных кланов Добра и Зла.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: боевик, криминал.
Режиссер: Нил Маршалл.
В главных ролях: Шарлотта Кирк, Колм Мини, Шон Пертуи, Стефани Бичем, Филип Уинчестер.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Келли О'Салливан, Алекс Томпсон.
В главных ролях: Кит Капферер, Кэтрин Маллен Купферер, Тара Мэллен, Долли де Леон, Ханна Дворкин.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Франция.
Жанр: комедия.
Режиссер: Клод Зиди-младший.
В главных ролях: Кев Адамс, Жан Рено, Даниэль Прево, Лилиан Ровер, Фирмин Ришар.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.1.
Милану, который заведует приютом для пенсионеров и сирот, приходится столкнуться с конкуренцией и адаптироваться к новым обстоятельствам.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Бельгия.
Жанр: ужасы, триллер.
Режиссер: Мелани Деллой.
В главных ролях: Зара Дэвлин, Оуэн Даффи, Марк Хубермэн, Маив Леонард, Элизабет Мойнихэн.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.5.
Семейная пара переезжает в небольшой город, где вскоре после их появления начинают происходить странные события.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: триллер.
Режиссер: Михаил Константинов.
В главных ролях: Владимир Веревочкин, Павел Басов, Леонид Басов, Роман Штых, Никита Еллинский.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Во время похода отец теряет сына и, стремясь его найти, встречает отшельника, который объясняет ему, как устроен лес.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Аргентина, Новая Зеландия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Гильермо Карбонелл, Бен Дека, Жюльен Дека, Херв Фрейбургер, Филипе Мелу.
В главных ролях: Майло Уэбб, Агустин Ольчезе, Бруно Джакоббе, Бренда Бонотто, Дэн Брончинсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Маленький мальчик сталкивается с таинственной сущностью, поселившейся в их доме.
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Сербия, Хорватия, Болгария, Словакия.
Жанр: комедия, семейный, драма.
Режиссер: Радивойе Андрич.
В главных ролях: Клара Хрванович, Ольга Оданович, Снежана Синовчич, Жарко Лаушевич, Лука Байто.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.0.
На летние каникулы София отправляется к бабушке, где встречает новых друзей.