Что смотреть в кино в эти выходные: список фильмов

Рассказали обо всех фильмах, доступных для просмотра в российских кинотеатрах в эти выходные.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Турция, США, Катар, Босния и Герцеговина.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Джессика Хауснер.

В главных ролях: Миа Васиковска, Ксения Девриндт, Люк Баркер, Флоренс Бэйкер, Сэмюэл Ди Андерсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Япония.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Хидэо Наката.

В главных ролях: Хитоми Куроки, Рио Канно, Мирэй Огути, Асами Мидзукава, Фумие Кохината.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, вестерн.

Режиссер: Кевин Костнер.

В главных ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Оуэн Кроу Шо.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Вьетнам, Южная Корея.

Жанр: ужасы, мелодрама.

Режиссер: Дерек Нгуен.

В главных ролях: Нюнг Кейт, Жан-Мишель Ришо, Ким Суан, Светлана Коваленко, Рози Феллнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Чехия, Словакия, Польша, Сербия.

Жанр: фантастика, триллер, драма, криминал.

Режиссер: Роберт Глоз.

В главных ролях: Андреа Могилова, Матей Гадек, Милан Ондрик, Вацлав Неужил, Карел Добры.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.5.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Георгий Малков, Максим Максимов.

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: -.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: семейный, приключения, драма.

Режиссер: Александр Данилов.

В главных ролях: Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: -.

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Франция, Бельгия.

Жанр: ужасы, триллер, криминал.

Режиссер: Александр Бустильо, Жюльен Мори.

В главных ролях: Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 6.1.

If You Were the Last