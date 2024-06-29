Что смотреть в кино в эти выходные: список фильмов

Сегодня, 12:00
Рассказали обо всех фильмах, доступных для просмотра в российских кинотеатрах в эти выходные.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Турция, США, Катар, Босния и Герцеговина.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Джессика Хауснер.
В главных ролях: Миа Васиковска, Ксения Девриндт, Люк Баркер, Флоренс Бэйкер, Сэмюэл Ди Андерсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0.
Рейтинг IMDb: 5.9.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Япония.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Хидэо Наката.
В главных ролях: Хитоми Куроки, Рио Канно, Мирэй Огути, Асами Мидзукава, Фумие Кохината.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.
Рейтинг IMDb: 6.7.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, вестерн.
Режиссер: Кевин Костнер.
В главных ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Оуэн Кроу Шо.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Вьетнам, Южная Корея.
Жанр: ужасы, мелодрама.
Режиссер: Дерек Нгуен.
В главных ролях: Нюнг Кейт, Жан-Мишель Ришо, Ким Суан, Светлана Коваленко, Рози Феллнер.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 5.6.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Чехия, Словакия, Польша, Сербия.
Жанр: фантастика, триллер, драма, криминал.
Режиссер: Роберт Глоз.
В главных ролях: Андреа Могилова, Матей Гадек, Милан Ондрик, Вацлав Неужил, Карел Добры.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.5.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Георгий Малков, Максим Максимов.
В главных ролях: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: -.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: семейный, приключения, драма.
Режиссер: Александр Данилов.
В главных ролях: Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: -.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Франция, Бельгия.
Жанр: ужасы, триллер, криминал.
Режиссер: Александр Бустильо, Жюльен Мори.
В главных ролях: Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 6.1.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: США.
Жанр: фантастика, мелодрама, комедия.
Режиссер: Кристиан Меркадо.
В главных ролях: Энтони Маки, Зои Чао, Натали Моралес, Джофф Стульц, Мисси Пайл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: США, Франция, Великобритания.
Жанр: триллер.
Режиссер: Хейли Истон.
В главных ролях: Хифту Квазем, Натали Митсон, Николь Риеко, Лорен Лайл, Эллуиз Шекспир-Харт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.6.
Рейтинг IMDb: 4.2.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Индия.
Жанр: фантастика, боевик, драма, фэнтези.
Режиссер: Наг Ашвин.
В главных ролях: Прабхас, Дипика Падукон, Амитабх Баччан, Диша Патани, Камал Хаасан.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 8.5.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Китай.
Жанр: детектив, криминал, триллер.
Режиссер: Вэй Шуцзюнь.
В главных ролях: Чжу Илун, Цзэн Мэйхуэйцзы, Хоу Тяньлай, Тун Линькай, Кан Чуньлэй.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.
Рейтинг IMDb: 6.7.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: боевик, триллер.
Режиссер: Джейми Чайлдс.
В главных ролях: Оливер Джексон-Коэн, Дженна Коулман, Томас Тургус, Рори МакКанн, Джо Блейкмор.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 5.1.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Италия, Китай, Гонконг, Франция.
Жанр: драма.
Режиссер: Шарль Герен Сюрвиль.
В главных ролях: Стефано Кассетти, Манал Исса, Даниил Воробьев, Марго Шателье, Николя Ночелла.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 6.9.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: США, Китай, Ирландия.
Жанр: мультфильм, приключения, семейный.
Режиссер: Лео Ляо.
В главных ролях: Натали Грэйс, Нико Герентес, Марисса Пистон, Эми Маргулис, Валериан Румински.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: -.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Франция, Бельгия.
Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения.
Режиссер: Бенуа Шье.
В главных ролях: Пьер Лонье, Лоис Шарпентье, Марин Бертье, Лоран Морто, Эрик Де Старке.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Дания.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Паприка Стеэн.
В главных ролях: Якоб Ломанн, Катрин Розенталь, Расмус Бьерг, Лизе Бааструп, Николай Ли Каас.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 5.9.
Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.
Страна: Китай.
Жанр: мелодрама.
Режиссер: Тони Чань, Вин Шья.
В главных ролях: Фэн Шаофэн, Бекстияр Гюльнэзэр, Джеки Ли, Бу Гуаньцзинь, Ду Юань.
Рейтинг «Кинопоиска»: -.
Рейтинг IMDb: 6.0.