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Что посмотреть в кино на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:05

2 мин.

Что посмотреть в кино на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге

Что покажут в кино на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге
Мария Маковей
Автор
Пара смотрит фильм в кинотеатре.
Фото skynesher/istockphoto.com
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Жители и гости Санкт-Петербурга во время новогодних выходных и праздников могут насладиться новыми кинопремьерами:

  1. «Театр в кино: Щелкунчик» (26 декабря). Эту трогательную историю о любви, преданности и смелости мир узнал еще в XIX веке. Тогда известный русский композитор Петр Чайковский написал музыку к спектаклю, поставленному Львом Ивановым в Мариинском театре. Сегодня знаменитый русский балет в редакции хореографа Василия Вайнонена исполняют артисты легендарной Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

  2. «Три богатыря и Пуп Земли» (28 декабря). Три богатыря, Князь, Горыныч и конь Юлий снова отправляются навстречу новым приключениям. В этот раз им придется узнать, что же такое Пуп Земли.

  3. «Великолепная пятерка» (28 декабря). Бродячий пес Самсон скрывается от злых ловцов собак и оказывается в театре. Там он знакомится с любимицей примы-балерины театра собачкой Марго. Но вот незадача! Кто-то украл диадему императрицы Екатерины Второй, без которой спектакль просто не состоится. Самсон и Марго отправляются на поиски драгоценности, что их ждет? Смотрите в кино!

  4. «Холоп — 2» (1 января). В прошлой части на перевоспитание в «прошлое» попал избалованный мажор Гриша (Милош Бикович). В новом фильме он сам будет бороться с капризами золотой молодежи. Гриша займется перевоспитанием Кати (Аглая Тарасова), которая странным образом окажется в XIX веке. Помимо главных героев, в фильме появятся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Павел Деревянко, Мигель и другие.

  5. «Бременские музыканты» (1 января). Привычный нам с детства мультфильм покажут по-новому. Трубадур (Тихон Жизневский) и его друзья Пес, Осел, Кошка и Петух надумали хитрым способом прославиться и вернуть на улицы Бремена веселье и радость. Но на их пути возникает множество преград, нужно рассмешить принцессу (Валентину Ляпину), которая любит сбегать из дворца, получить разрешение короля (Сергея Бурунова), а еще обойти разбойников и обмануть сыщика (Константина Хабенского).

  6. «Химера» (1 января). Молодой британский археолог Артур возвращается в город воспоминаний. Там он встречает банду кладоискателей, которые занимаются незаконным оборотом древних находок. Пока новые друзья Артура пользуются его особенным даром, он ищет вход в загробный мир, чтобы наконец встретиться с любимой.

  7. «Человек-невидимка: возвращение легенды» (4 января). Лондон дрожит от страха. Он вернулся и снова хочет захватить мир. Удастся ли человеку-невидимке осуществить свой план? Узнаем в кино.

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