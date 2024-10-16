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Что скрывает любовь фильм 2024: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Фильм «Что скрывает любовь» выйдет в российский прокат 31 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Что скрывает любовь»
Фото Кадр из фильма «Что скрывает любовь»
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31 октября в российский прокат выйдет картина «Что скрывает любовь». Режиссером и сценаристом проекта выступил Фернандо Труэба («Изящная эпоха»). Также над сценарием фильма работал Райлэнд Грант («Ночные кошмары»).

Сюжет проекта сосредоточен на девушке, которая устраивается работать хостес в небольшой ресторан и влюбляется в хозяина заведения, даже не подозревая, насколько он опасен.

Кто снялся в фильме «Что скрывает любовь»

В картине «Что скрывает любовь» снялись Мэтт Диллон, Аида Фольч, Хуан Пабло Уррего, Кика Джорджиу, Полидорос Воятзис, Анти Андреопулу, Вассилис Халакатевакис, Марина Аргиропулу, Костас Андалопулос и Вассилис Фортунас.

Трейлер фильма «Что скрывает любовь»

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