Чем закончилась история Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В пятом эпизоде проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» Айгуль (Анна Пересильд) пережила изнасилование.

Следующая серия была сосредоточена на реакции семьи и сверстников на трагедию. Родители девочки не захотели искать и наказывать виновного, ведь в таком случае о случившемся узнали соседи и все вокруг: по мнению родителей Айгуль, это бы их опозорило.

По «пацанским» законам Марат (Рузиль Минекаев) должен был расстаться с Айгуль, Адидас (Иван Янковский), совершив запоздалую месть, переключился на отношения с Наташей (Елизавета Базыкина).

Айгуль осталась наедине со своей бедой, ей было негде искать поддержки. После того как в школе узнали о том, что произошло с героиней, она вернулась домой и выпрыгнула из окна.