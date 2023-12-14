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Что случилось с Айгуль в сериале Слово пацана Кровь на асфальте
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

1 мин.

Чем закончилась история Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Айгуль Слово пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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В пятом эпизоде проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» Айгуль (Анна Пересильд) пережила изнасилование.

Следующая серия была сосредоточена на реакции семьи и сверстников на трагедию. Родители девочки не захотели искать и наказывать виновного, ведь в таком случае о случившемся узнали соседи и все вокруг: по мнению родителей Айгуль, это бы их опозорило.

&laquo;Слово пацана: Кровь на&nbsp;асфальте&raquo;, Wink, START. Что произошло в шестой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По «пацанским» законам Марат (Рузиль Минекаев) должен был расстаться с Айгуль, Адидас (Иван Янковский), совершив запоздалую месть, переключился на отношения с Наташей (Елизавета Базыкина).

Айгуль осталась наедине со своей бедой, ей было негде искать поддержки. После того как в школе узнали о том, что произошло с героиней, она вернулась домой и выпрыгнула из окна.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. В магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана»

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