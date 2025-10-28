Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Чудо-Юдо фильм 2026: тизер-трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

28 октября, 19:45

1 мин.

Вышел тизер-трейлер сказки «Чудо-Юдо»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Чудо-Юдо», реж. Серик Бейсеу, Кинокомпания СТВ, Глобус
Фото Кадр из фильма «Чудо-Юдо», реж. Серик Бейсеу, Кинокомпания СТВ, Глобус

«Кинокомпания СТВ» опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Чудо-Юдо». Режиссером картины выступил Серик Бейсеу, известный по работе над такими проектами, как «Горыныч» и «Отражение тьмы».

В центре сюжета фильма «Чудо-Юдо» — дочь Болотницы и Черногора Отрада, которая отправляется в мир людей, чтобы обрести магическую силу.

Кто снялся в фильме «Чудо-Юдо»

В картине снялись София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев и Артур Бесчастный.

Тизер-трейлер фильма «Чудо-Юдо»

Когда выйдет фильм «Чудо-Юдо»

Премьера фильма «Чудо-Юдо» запланирована на 22 октября 2026 года.

Российские экранизации сказок и&nbsp;мультфильмов.5 современных киноадаптаций мультфильмов и сказок

ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Читайте далее
После смерти Романа Попова на экраны выйдут пять проектов с его участием