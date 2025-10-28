Вышел тизер-трейлер сказки «Чудо-Юдо»

«Кинокомпания СТВ» опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Чудо-Юдо». Режиссером картины выступил Серик Бейсеу, известный по работе над такими проектами, как «Горыныч» и «Отражение тьмы».

В центре сюжета фильма «Чудо-Юдо» — дочь Болотницы и Черногора Отрада, которая отправляется в мир людей, чтобы обрести магическую силу.

Кто снялся в фильме «Чудо-Юдо»

В картине снялись София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев и Артур Бесчастный.

Тизер-трейлер фильма «Чудо-Юдо»

Когда выйдет фильм «Чудо-Юдо»

Премьера фильма «Чудо-Юдо» запланирована на 22 октября 2026 года.