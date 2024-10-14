Стала известна дата выхода сиквела «Чумовой пятницы»

Фильм «Чумовая пятница 2» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан выйдет 8 августа 2025 года.

Фото Disney

Также к работе над «Чумовой пятницей 2» вернутся другие актеры из первой части: Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Кристина Видал, Хейли Хадсон, Люсиль Сунг, Стивен Тоболовски и Розалинд Чао.

Среди новых актеров проекта — Джулия Баттерз, Мэнни Хасинто, Майтреи Рамакришнан и София Хэммонс.

«Чумовая пятница» вышла в 2003 году и рассказывала о психотерапевте Тесс Коулман и ее дочери Анне, которые по невероятному стечению обстоятельств поменялись телами. Вернуть все на круги своя могла лишь бескорыстная любовь.