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Дакота Джонсон рассказала о съемках в фильме «Мадам Паутина»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:20

1 мин.

Дакота Джонсон рассказала о съемках в фильме «Мадам Паутина»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мадам Паутина».
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»
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В интервью Entertainment Weekly исполнительница роли Кассандры Уэбб в грядущем фильме «Мадам Паутина» Дакота Джонсон поделилась своими впечатлениями от съемок в проекте.

«В фильмах мне никогда еще не приходилось сниматься на фоне синего экрана. Когда по сюжету должен произойти взрыв, на площадке кто-то говорит: «Взрыв!» — и нужно реагировать так, будто он на самом деле случился», — рассказала она.

Актриса добавила, что подобные сцены могут слегка дезориентировать: «Я подумала: «Не знаю, как все в итоге будет выглядеть! Надеюсь, я проделала хорошую работу!».

Недавно каст проекта «Мадам Паутина» рассказывал о том, какой видят главную героиню картины.

Премьера фильма пройдет 14 февраля.

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