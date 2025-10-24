Дакота Джонсон снимет свой первый фильм

Дакота Джонсон готовится впервые занять режиссерское кресло на полнометражном проекте. Сейчас ведутся переговоры о присоединении к касту звезды «Города грехов» Джессики Альбы и певицы Charli XCX — исполнительницы хитов «Boom Clap» и «I love it».

В центре сюжета молодая девушка, которая страдает аутизмом. Выпустившись из школы, она пытается избавиться от попечения своей любящей, но чрезмерно опекающей матери, чтобы провести лето в поисках дружбы и личной свободы.

Съемки стартуют уже в ноябре и будут проходить в Лос-Анджелесе. За сценарий к фильму взялась актриса Ванесса Бергхардт, известная по картине «В ритме ча-ча-ча». Для девушки это также будет дебют в роли автора.

Новый фильм получил название «Дерево синего цвета». Финансированием проекта занимается компания Rivulet Entertainment, а Дакота Джонсон также выступает в качестве одного из продюсеров ленты.