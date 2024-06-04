Актер Даниэль Брюль рассказал, вернется ли он в Marvel

В интервью Screen Rant, посвященному скорой премьере мини-сериала «Стать Карлом Лагерфельдом», Даниэль Брюль рассказал о своем возможном возвращении в киновселенную Marvel.

«Мне это подходит, я могу подождать. (Смеется.). Я очень терпеливый человек. Нет, это неправда, но забавно, ведь недавно я снялся в шоу под названием «Франшиза», сатире на вселенную супергероев — было весело, скажем так, перейти на другую сторону. Знаю, что у ребят в Marvel отличное чувство юмора, поэтому им, вероятно, это покажется таким же забавным, как и мне. Кто знает, в смысле, мой персонаж еще не умер. Я абсолютно уверен, что вернусь», — считает актер.

В киновселенной Marvel Даниэль Брюль играл роль суперзлодея-неонациста Барона Гельмута Земо. Последний раз на данный момент этот персонаж появлялся в мини-сериале «Сокол и Зимний солдат».