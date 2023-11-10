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Сегодня, 18:25

Даррен Аронофски снимет байопик об Илоне Маске

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Илон Маск: Настоящий железный человек».
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Режиссер Даррен Аронофски снимет для A24 биографический фильм о жизни Илона Маска. Картина будет основана на книге Уолтера Айзексона, посвященной основателю SpaceX. По другой работе писателя был снят байопик о Стиве Джобсе 2015 года.

По информации источников, за возможность снять фильм об Илоне Маске боролись многие студии. Подробности о касте и дате релиза картины пока неизвестны.

Даррен Аронофски снял фильмы «Реквием по мечте», «Фонтан», «мама!», «Черный лебедь», а одним из последних проектов режиссера был триумфальный «Кит» с Бренданом Фрейзером.

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