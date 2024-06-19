Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дастур фильм 2023: дата выхода в России и трейлер, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:15

1 мин.

Хоррор «Дастур» выйдет в российский прокат 18 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дастур»
Фото Кадр из фильма «Дастур»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

18 июля в российский прокат выйдет картина «Дастур». Режиссером проекта выступил Куаныш Бейсек («Мне перевалило за тридцать»).

По сюжету молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена. Влияние и связи его отца помогают замять дело. Кроме того, как полагается по местным традициям, чтобы все уладить, устраивается свадьба, вскоре после которой виновные в трагедии начинают умирать при мистических обстоятельствах.

В фильме снялись Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев и Асет Есжан.

«Дастур» выйдет в российских кинотеатрах 18 июля.

Виды доброты, 2024. Календарь премьер: даты релиза российских и зарубежных фильмов 2024 года
Фильмы
1
0
Новости холдинга
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее