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График выхода третьего сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Промо-изображение третьего сезона сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show).
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На платформе Apple TV+ вышли первые серии третьего сезона сериала «Утреннее шоу». Главные роли в проекте сыграли Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Еще до премьеры сериал был продлен на четвертый сезон.

Сюжет «Утреннего шоу» сосредоточен на ведущих The Morning Show Aлeкc Лeви (Эниcтoн) и Бpэдли Джeкcoн (Уизepcпyн). Героини переживают непростые времена. Во втором сезоне Леви спасала свою репутацию выходом книги, а Джексон столкнулась с последствиями психологических травм прошлого.

Третий сезон «Утреннего шоу» продолжит освещать закадровые события канала UBA и проблемы современного мира. Сериал поднимает как универсальные вопросы, так и самые актуальные темы последних лет: пандемию, изоляцию, движени #MeToo, право женщин на аборт, культуры отмены, дискриминацию, служебные романы, новую этику, отношения родителей с детьми после развода, принятие смерти близких и сохранение психологического здоровья.

Трейлер третьего сезона сериала «Утреннее шоу»

Расписание выхода серий третьего сезона сериала «Утреннее шоу»

3 сезон, 1 серия — 13 сентября

3 сезон, 2 серия — 13 сентября

3 сезон, 3 серия — 20 сентября

3 сезон, 4 серия — 27 сентября

3 сезон, 5 серия — 4 октября

3 сезон, 6 серия — 11 октября

3 сезон, 7 серия — 18 октября

3 сезон, 8 серия — 25 октября

3 сезон, 9 серия — 1 ноября

3 сезон, 10 серия — 8 ноября

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