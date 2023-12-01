Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий

Сегодня, 10:30
«Запомни: ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги». Платформы Wink и START представили первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сюжет проекта разворачивается в суровые 80-е: пока родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети предоставлены сами себе и вынуждены адаптироваться к маргинальным уличным законам.
В сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Антон Васильев и Никита Кологривый.
|1 серия
|9 ноября
|2 серия
|9 ноября
|3 серия
|16 ноября
|4 серия
|22 ноября
|5 серия
|30 ноября
|6 серия
|7 декабря
|7 серия
|14 декабря
|8 серия
|21 декабря